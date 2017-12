Paris Aéroport passe la barre des 100 millions de passagers

Paris Aéroport a battu un record de fréquentation annuelle en franchissant, pour la première fois de son histoire, la barre des 100 millions de passagers. Pour célébrer ce cap, des animations et des surprises ont été organisées le jeudi 21 décembre 2017 sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly



Dans son communiqué Paris Aéroport précise : "En dix ans, le trafic accueilli à Paris s'est accru de 13,6 millions de passagers et les capacités de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly ont été considérablement augmentées pour accompagner le développement des compagnies aériennes".



L’ensemble des collaborateurs des aéroports parisiens s'est mobilisé et dit " merci " aux passagers.



Il reste que si l'infrastructure n'obtient pas la mobilisation de davantage d'agents de la Police des Frontières pour vérifier les identités à l'arrivée comme au départ, la bonne nouvelle de fréquentation risque de devenir un cauchemar pour les passagers...