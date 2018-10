Paris : Le Brach, designé par Starck, a ouvert ses portes

Brach a pris place dans un ancien centre de tri postal d'une surface de 7000 m². Sous l’impulsion du designer Philippe Starck, l’architecture des années 30 a rencontré le modernisme et le Bauhaus, le Dada et les surréalistes. Les hôtes découvrent ainsi à leur arrivée des couleurs chaudes, des matières naturelles et brutes comme le bois, le cuir, le béton, le verre, le marbre et le métal ou encore une sélection d'objets insolites et d’œuvres d’art.L'hôtel abrite 52 chambres et 7 suites. Toutes différentes, elles proposent le wifi gratuit ainsi qu'un mini concept store qui remplace le mini bar. Les clients ont accès au club de sport et à la piscine de l'établissement.Par ailleurs, les suites qui font toutes entre 60 à 200 m², sont aussi dotées d’une terrasse avec bain norvégien, l’une d’entre elles possède aussi un jacuzzi. Elles offrent une vue à 180° sur les toits et la ville et sur la Tour Eiffel pour certaines.Le toit de Brach a été transformé en jardin urbain avec un poulailler. Préservé et réservé aux résidents des suites de l’hôtel et aux événements, il est possible d'y déguster un cocktail ou un plat préparé au barbecue. Des ateliers verts y sont aussi organisés.Les voyageurs d'affaires peuvent en outre se détendre après leur journée de travail au restaurant ou au bar de l'hôtel, ouverts à tous. Ils ont aussi la possibilité de goûter aux douceurs de la pâtisserie qui a pris place au sein de Brach.Pour les événements professionnels, le 5 étoiles propose de privatiser suites, Atelier, terrasses et potager. Dans le cadre de ces manifestations, il peut imaginer des ateliers gastronomiques avec les chefs, mixologues et sommeliers, des activités sportives avec les coachs, ainsi que des animations créatives comme des cours de poterie ou du street art avec des professionnels sélectionnés.1-7 rue Jean Richepin75116 ParisTel: +33 (0)1 44 30 10 00