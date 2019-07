Paris-Milan : une possible ré-ouverture la semaine prochaine

Pour rappel, suite à un orage, la ligne Paris-Milan a été fermée et ce, jusqu'au 31 juillet initialement. Dans un communiqué commun avec le département de Savoie, SNCF Réseau indique «avoir mobilisé très fortement ses équipes au regard des contraintes très importantes pour ses clients». Ainsi, «l'identification des blocs rocheux à stabiliser et l'évacuation des boues ont pu être réalisées plus rapidement que prévu».



Cependant, suite à des éboulements rocheux en décembre dernier, la SNCF et la Savoie on décidé de procéder à certains minages, un peu plus loin en direction de l'Italie. «Sous réserve que ces tirs ne provoquent pas de désordres et si d'autres zones instables n'apparaissent pas, SNCF Réseau procédera immédiatement aux réinstallations et vérifications des caténaires et des installations ferroviaires : la réouverture de la ligne pourrait dès lors intervenir à partir du 26 juillet», a annoncé le groupe.