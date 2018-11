Paris Orly : les parkings ont changé de nom

Les appellations des parkings d'Orly P1, P3 et P6 ont été modifiées pour devenir respectivement les P4a, P4b et P4c. Si ces installations ont changé de nom le 7 novembre, les accès n'ont pas été modifiés.Il s'agit de la première étape du projet de développement "Paris-Orly change" . Le prochain changement aura lieu au printemps 2019. Paris-Orly se transformera alors en une aérogare unique en 4 zones dédiées intégrant chacune les Départs et Arrivées.Ainsi, les voyageurs d'affaires ne partiront plus d'Orly Sud ou Orly Ouest, mais d'Orly 1, 2, 3 ou 4.Les panneaux routiers aux abords de la plate-forme seront modifiés en mars prochain. Ils indiqueront aux conducteurs le cheminement à suivre pour se rendre aux parkings ou dépose-minute de la zone de départ.