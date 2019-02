Paris Vatry se rapproche de Madrid

Iberia va ouvrir une liaison entre Paris Vatry et Madrid à compter du 31 mars 2019. Cette ligne, assurée par un CRJ1000 de sa filiale Air Nostrum, proposera 3 vols par semaine.



L'appareil décollera de l'aéroport espagnol à 11h25 les vendredi et dimanche et se posera sur la plate-forme française à 13h35. L'avion quittera ensuite la piste low-cost à 14h05 pour un atterrissage à Madrid à 16h05.



La troisième fréquence sera programmée tous les mardis. Elle offrira aux voyageurs d'affaires un départ de la capitale espagnole à 14h00 (arrivée à 16h10) tandis que celui de Paris Vatry sera à 16h40 (arrivée 18h40). Pour ce vol, les décollages seront repoussés de 40 minutes entre les 6 et 27 août 2019.