Paris : des purificateurs d'air installés dans les stations de métro et RER

Afin d'atténuer les effets néfastes de la pollution et notamment des particules fines dans le réseau de transports en commun parisien, la région Ile-de-France a décidé d'agir.



Dans la gare Avenue Foche sur la ligne du RER C, des appareils ont donc été installés afin de mesurer les particules contenues dans l'air et leur variation. L'expérimentation sera menée jusqu'au mois de septembre puis sera étendue sur la ligne 2. " Cette expérimentation nous permet de tester plusieurs technologies et de découvrir quels types de particules nous allons récupérer : frein, pneus, pollution extérieure, etc.", a déclaré Przemyslaw Brozyna, Directeur i-Lab d’Air Liquide.



Les résultats seront connus en décembre 2019 sous forme d'un rapport.