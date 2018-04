Paris devient plus onéreuse pour le Business Travel

Avec un coût moyen journalier de 793 dollars par jour, New York occupe toujours la première marche du classement réalisé par ECA International. Pas de surprise non plus pour la seconde. Comme en 2017, c'est Genève (720 dollars par jour). Comme l'année dernière, elles sont suivie de Zurich, Luanda (Angola) et Bridgetown (La Barbade).



Le premier changement observé dans ce classement par rapport à 2017 est la montée de Paris de la 10ème à la 6ème place. Nassau aux Bahamas et Washington DC ont toutes les deux descendu d'une marche passant respectivement à la 7ème et 8ème place.



La ville de Bâle, 12ème l'année dernière, est désormais à la 9ème place. Les séjours à Monaco pèsent également beaucoup plus sur les budgets déplacements. La Principauté, 16ème en 2017, clôture désormais le Top10.



Le classement européen

ECA International s'est appuyé sur la livre sterling pour réaliser le classement européen. Et malgré le changement de monnaie, le Top 5 du vieux continent se compose des 5 mêmes villes européennes présentes dans le Top 10 mondial.



Ainsi, Genève est la ville la plus onéreuse pour les voyages d'affaires en Europe avec 554GBP par jour. Viennent ensuite Zurich (514GBP), Paris (478GBP), Bâle (452GBP) et Monaco (451GBP).



Favorisée par le cour élevé de l'Euro, Londres a perdu 3 places et monte sur la 6eme marche. Elle est suivie par les destinations suisses de Lugano et Berne. Respectivement 14ème et 11ème en 2017, Reykjavík (9ème) et Copenhague (10ème) font leur apparition dans le Top 10.



Le classement asiatique

Hong Kong est passée cette année devant Tokyo. Un voyage d'affaires dans l'ancienne colonie britannique coûte en moyenne 508 dollars par jour contre 501 dollars pour la capitale japonaise.



Singapour se partage la 3ème place avec Séoul (479 dollars). Busan en Corée du Sud monte sur la 5ème marche (8eme en 2017). Elle est suivie par Yokohama (Japon ; 435$), Dhaka (Bangladesh ; 417 dollars) et Kobe (Japon ; 415 dollars).



Les déplacements à Shanghai coûtent en moyenne 394 dollars aux entreprises. Cette somme place la ville chinoise à la 9ème place (13ème en 2017). Macao pour sa part reste 10ème avec un séjour à 388 dollars par jour.