Paris et Nice en tête des aéroports les plus fréquentés par les jets affaires en 2018

Avec 54 054 mouvements en 2018*, Paris Le Bourget reste le numéro 1 des aéroports les plus fréquentés par les jets privés en Europe dédiés au voyage d'affaires, soit 4,8% de plus qu'en 2017. Nice Côte d'Azur arrive en seconde position avec 35 662 mouvements (+,04%), devant Genève, Londres Luton et Londres Farnborough.



En revanche Londres arrive en tête des villes les plus accessibles aux jets privés avec 13 aéroports, devant Paris (6) et Genève (1).



* Etude réalisée par WingX-Advance et PrivateFly