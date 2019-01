Paris: la gare du Nord va tripler sa taille d'ici 2024

C'est le journal le Parisien qui l'annonce ce vendredi, la Gare du nord (Xe) qui détient déjà le titre de plus grande d’Europe va tripler de volume. Les espaces de circulation pour les voyageurs passeront de 15 000 à 42 000 m2 avec notamment la construction d’une immense passerelle pour séparer les flux des arrivées et des départs, comme dans les aéroports.



Si la halle " historique " de la gare ne subira guère de transformations, explique le journal, celle des Transiliens (côte rue du Faubourg Saint-Denis) sera totalement remodelée et transformé en " rue centrale " surmontée d’une verrière. Quelque 7 000 m2 de toiture seront végétalisés et les espaces commerciaux dont la superficie passera de 10 000 à 45 000 m2 accueilleront une zone d’exposition, une salle de concert, des espaces de co-working.



Le montant total des travaux d'agrandissement est estimé à 600 millions d'euros.