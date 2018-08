Paris : menaces météo sur CDG ce 7 août

Eurocontrol met en garde les compagnies aériennes contre des risques de vents violents accompagnés de pluies fortes ce mardi 7 août à partir de 15 heures TU et jusqu'à 22 heures 30. Les départs ou les retours de déplacements professionnels risquent d'être très agités sous les violents orages, des rafales allant jusqu'à 60 nœuds sont attendues sur Paris.



Une partie du nord de la France, le Benelux et l'Allemagne sont concernés par cette alerte. Ces risques météo pourraient avoir des conséquences importantes sur le trafic arien avec des annulations, des vols déroutés et des retards.