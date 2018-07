Paris : un boutique hôtel à deux pas de La Madeleine

Richard de Warren a transformé l'hôtel particulier familial datant du 19eme siècle en boutique hôtel luxueux et confortable. L'établissement propose 80 chambres dont 20 suites. Parquets, cheminées et corniches d’époque y sont rehaussés d’un mobilier exclusif. Elles disposent également des dernières technologies comme une télé écran plat et le wifi gratuit.Au cinquième étage, une suite offre une vue exceptionnelle à la fois sur la Tour Eiffel et sur la Butte de Montmartre. Par ailleurs, six chambres sont dotées de terrasses.L'hôtel abrite également une vaste salle à manger de 60 couverts. Les clients se voient proposer une carte, imaginée par le Chef Franco Miotto, composée de produits frais de saison. Adjacent, le bar convie à la détente grâce au calme du jardin ombragé sur lequel il donne. L'établissement propose également 5 salons événementiels pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes.20 rue de l’Arcade75008 ParisTel : 01 88 22 33 44Mail : hotel@alfredsommier.com