Paris : un nouveau boutique-hôtel dans le 15e

L'hôtel Rose Bourbon compte 39 chambres, réparties sur 7 niveaux. Bois naturel, marbres, faïence, laiton, mosaïques, velours mats aux couleurs lumineuses, inox brossé… La décoration des chambres, imaginée par l’agence Interior Stories By Elodie & Arnaud, s'appuie sur des matériaux nobles. Deux thèmes ont été déclinés pour les têtes de lit: le marbre blanc & champagne, et pour un effet plus graphique le marbre noir & blanc. Selon leurs tailles et leurs situations dans l’hôtel, certaines chambres disposent d’un espace extérieur, de toilettes séparées, ou encore d’un bureau mansardé...Les clients y trouveront également un plateau de courtoisie, une télé écran plat de 40 pouces ou encore le wifi gratuit et illimité.Le lobby de l’établissement 4 étoiles réactualise l’univers Art Déco dans une ambiance graphique qui mélange bois et laiton. Tous les jours à partir de 18h, un verre de vin est offert au bar aux clients de l’hôtel.La réception-salon accueille également les petits déjeuners express avec un choix de viennoiseries, de thés et un café "Coutume café", une maison de torréfaction de cafés fins.Au sous-sol, la salle à manger se déploie autour de la cuisine ouverte et vitrée. Elle accueille un copieux petit déjeuner organisé sous forme de buffet et composé de produits qui privilégient les circuits courts.53 rue de l'Église75015 ParisTÉL : +33 (0)1 45 57 35 80