Park Inn by Radisson se pose à l'aéroport d'Oslo

Park Inn by Radisson Oslo Airport Hotel West est la 3eme propriété du groupe Radisson à s'installer à l'aéroport d'Oslo. Il propose 233 chambres décorées dans des tons doux scandinaves. Elles sont entre autres équipées du wifi gratuit, du nécessaire pour se faire un thé ou un café et d'un espace de travail.Les clients ont également à leur disposition un restaurant, un bar et une salle de sport.Par ailleurs, les entreprises ont la possibilité d'organiser des événements dans l'établissement grâce à 12 salles de réunion équipées des dernières technologies.De plus, un service de navettes permet de relier l'hôtel à l'aéroport en 7 min. Il propose un départ toutes les 20 minutes, 20 heures par jour.Museumsvegen 26 2060GardermoenNorvège