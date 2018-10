Parnasse, la marque VIP d'Orange, s'ouvre aux groupes

Parnasse - la "conciergerie VIP" d'Orange - propose désormais ses services ultra-personnalisés aux groupes.



Niva Sintès, Directrice de la marque sélective d'Orange explique "70% de nos Membres sont des entrepre­neurs, des professions libérales, des chefs d’entreprise ou des cadres dirigeants de grandes entreprises, la plupart grands voyageurs. Parmi eux, il existe des comités de direction avec des besoins communs ou similaires, et qui sont en attente de conseils et d’accom­pagnement pour leurs usages numériques en toute confidentialité. Nous avons conçu cette modalité à destination des entreprises à la recherche d’excellence et de simplicité mais aussi attentives à leur écosys­tème" .



L'offre dédiée aux groupes permet de déléguer de manière totale ou partielle la gestion de la vie numérique d'un ensemble de collaborateurs comme un comité de direction. Un Coach numérique assure l'accompagnement des membres du groupe. Il est secondé par une équipe disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an.



Les entreprises ont aussi la possibilité de prendre l’option Administra­teur. Elle leur permet de désigner un collaborateur qui va piloter le contrat. Son rôle est de valider les demandes, suivre et gérer les lignes de l’en­semble des Membres comme la souscription à des options ou le changement de forfait.



S’il le souhaite, un des Membres du groupe peut également disposer de l’option Coach particulier pour des besoins personnels et spécifiques. Le Coach sera garant de la confidentialité des informations que le Membre désire partager ou non.



Tarif préférentiel dégressif selon le nombre de Membres du groupe

• Groupe de 1 à 2 Membres : 185€ HT/mois/Membre

• Groupe de 3 à 5 Membres : 175€ HT/mois/Membre

• Groupe de 6 à 9 bénéficiaires : 165€ HT/mois/Membre

• Pour un groupe de 10 Membres et plus : 155€ HT/mois/Membre

• Pour un groupe de 5 à 10 Membres, l’option contrat étendu est nécessaire : 125€ HT/mois/pour le groupe



En option :

• La désignation d’un Administrateur pour piloter la gestion du service : 85€ HT/mois

• Un Coach particulier attitré à un des Membres du groupe : 125€ HT/mois (disponible à partir de 3 Membres)



Les droits d’entrée du Cercle Parnasse s’élèvent à 1 250€ HT par Membre