Partage de code entre Air Astana et S7 Airlines

La compagnie kazakh Air Astana et S7 Airlines, principale compagnie privée de Russie, viennent de signer un accord de coopération pour un partage de code. Le but principal est d’améliorer l’expérience des passagers en leur permettant de réserver leurs billets d’avion plus facilement sur le réseau des 2 compagnies. Différents vols opérés par les 2 compagnies entre le Kazakhstan et la Russie sont concernés par ce partage de code. Le code d’Air Astana sera utilisé sur les lignes de S7 entre Almaty (Kazakhstan) et Novossibirsk (plus grande ville de Sibérie), ainsi que les liaisons entre Nur-Sultan (Kazakhstan) et Novossibirsk. Des vols d’Air Astana porteront eux le code S7 Airlines, il s’agit de ceux reliant Almaty et Nur-Sultan aux villes russes de Novossibirsk et Saint-Pétersbourg.