Partage de code entre Emirates et China Southern Airlines

Dans le cadre de ce partenariat, la compagnie aérienne basée à Guangzhou permettra aux passagers d'Emirates de bénéficier d'une connectivité sur les vols intérieurs en Chine, ajoutant huit nouvelles destinations à son réseau mondial.



Emirates a actuellement des accords de partage de code avec 23 partenaires dans le monde. Il s'agit toutefois du premier accord de partage de code entre Emirates et une compagnie aérienne basée en Chine.



Les clients de China Southern pourront voyager vers des destinations au Moyen-Orient et en Afrique et au-delà avec un seul billet. Les villes chinoises couvertes par l'accord de partage de code sont Fuzhou, Chongqing, Kunming, Qingdao, Xiamen, Chengdu, Nanjing et Xi'an pendant la phase initiale du partenariat, sous réserve des autorisations gouvernementales nécessaires.