Partage de code entre Etihad Airways et Jordanian Airlines

Il s'agit du premier partenariat entre les deux sociétés, qui assurent un certain nombre de services quotidiens entre leurs bases respectives d' Abu Dabi et d'Amman.



Ce partage de code devrait permettre à leurs clients d'accéder plus facilement à des destinations en Afrique du Nord, en Asie, en Australie, au Canada et en Europe.



Etihad Airways place son code " EY " sur les vols de Royal Jordanian au départ d'Abu Dhabi via l'aéroport international Queen Alia d'Amman vers Larnaca et Berlin, et Tunis. Puis Vienne, Montréal et Alger devraient prochainement s'ajouter à cet accord.



Etihad Airways exploite la liaison Abu Dabi - Amman depuis décembre 2003 et assure actuellement deux vols quotidiens entre les deux capitales à bord de Boeing 787-9 et d'Airbus A320.