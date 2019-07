Partage de codes entre American Airlines et Cathay Dragon

American Airlines va placer son code sur certains vols Cathay Dragon au départ de l'aéroport international de Hong Kong vers les sept villes à partir du 11 juillet. Les quatre nouvelles destinations sont Dhaka, Bangladesh (CAD) ; Chiang Mai, Thaïlande (CNX) ; Da Nang, Vietnam (DAD) et Phuket, Thaïlande (HKT). Les marchés existants desservis par les autres partenaires asiatiques d'American et qui verront leurs fréquences augmenter sont Penang, Malaisie (PEN) ; Kuala Lumpur, Malaisie (KUL) ; et Hanoi, Vietnam (HAN).



Cathay Dragon est une filiale de Cathay Pacific qui dessert 53 destinations dans la région Asie-Pacifique, dont 23 destinations en Chine continentale.