Partage de codes entre Finnair et China Southern

La coopération concerne la liaison entre Helsinki et Guangzhou opérée par Finnair, et certaines destinations en Chine desservies par China Southern. Ce nouvel accord ajoute cinq nouvelles destinations au réseau de Finnair en Chine. Les passagers pourront ainsi embarquer à bord de China Southern depuis Guangzhou vers Changsha (CSX), Chongqing (CKG), Hangzhou (HGH), Nanjing (NKG), Sanya (SYX), Wenzhou (WNZ), Xiamen (XMN) et Xi´an (XIY). De plus, le code CZ de China Southern sera apposé sur les vols Finnair depuis Helsinki vers Paris (CDG) et plusieurs autres destinations populaires d’Europe : Amsterdam (AMS), Billund (BLL), Copenhague (CPH), Goteborg (GOT), Londres (LHR), Riga (RIX) et Stockholm (ARN).



« Nous sommes très heureux de cette première étape de notre partenariat avec China Southern. Ce partage de codes ouvre de nouvelles destinations pour nos passagers via Guangzhou, que nous venons de renforcer en annualisant la desserte depuis Helsinki. La Chine fait partie de nos marchés phares, et nous sommes ravis de pouvoir offrir davantage de destinations à nos passagers via Guangzhou » , a déclaré Christian Lesiak, Senior Vice President, Network and resource management de Finnair.