Partage de codes entre Vietnam Airlines et Aeroflot

Les clients pourront désormais réserver un voyage avec plusieurs opérateurs de l'aérien sous une seule et même réservation et une carte d'embarquement unique.



En parallèle, Vietnam Airlines opère 3 vols directs par semaine entre Moscou et Hanoi en B787-9 et Aeroflot opère 9 vols par semaine entre Moscou et le Vietnam avec un vol quotidien vers Hanoi et deux vols par semaine vers Ho Chi Minh ville.