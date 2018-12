Partenariat AirPlus-Pana pour faciliter les voyages d'affaires des invités

Chaque fois que des personnes, non employées par l'entreprise, se déplacent pour le compte de celle-ci, cela sort de la politique habituelle en matière de voyage d'affaires. " Payer pour ce groupe de personnes peut être un défi à la fois au moment du paiement et lors du rapprochement avec le service approprié de l'entreprise. Grâce à notre paiement virtuel et aux services de réservation et de conciergerie de Pana, notre partenariat atténue l'un des plus grands points faibles " hors politique " qu'une entreprise doit gérer ", explique Rebecca Kilby, CEO d'AirPlus International Inc.



Pana fournit un outil de réservation facile à utiliser et une plateforme de chat qui permet aux voyageurs non employés de réserver leur vol, leur hôtel et leur voiture de location depuis une application. A chaque réservation effectuée, une carte virtuelle AirPlus à usage unique est créée et soumise au fournisseur de voyages pour paiement. Les non-employés n'ont plus à payer les frais de déplacement ou à demander un remboursement, car toutes les dépenses préalables au voyage sont facturées de manière centralisée par AirPlus à l'entreprise. Pendant le voyage, le concierge de Pana offre des services suggérés comme les repas et les mises à jour des vols, ainsi qu'un service de téléchargement de reçus pour les frais de repas.