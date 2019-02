Partenariat Enterprise-General Motors pour des voitures connectées

Au cours des 12 prochains mois, plus de 100 000 voitures Chevrolet, Buick, GMC et Cadillac connectées seront ajoutées parc auto d'Enterprise.



Les clients d'Enterprise disposant de ces voitures bénéficieront d’un service de location et de retour accéléré, ainsi que d'un accès à des fonctions de sécurité supplémentaires, telles que les services d'urgence, l'assistance et l'intervention automatique en cas d'accident et le verrouillage/déverrouillage à distance.



Les voitures connectées permettront aux clients d’Enterprise, National et Alamo de louer et de retourner leurs véhicules plus rapidement, en automatisant certaines tâches comme, par exemple, la vérification des niveaux de carburant, l'état du véhicule et de l'odomètre. La télémétrie embarquée permettra aux agences de recevoir automatiquement ces relevés lorsque les clients retournent leur voiture.



Un partenariat qui va permettre à Enterprise de devenir propriétaire de la plus grande flotte de véhicules connectés au monde.