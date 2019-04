Partenariat Geotab-Goupil Industrie pour la gestion des flottes électriques

Grâce à ce partenariat, Goupil Industrie aura accès aux données techniques de gestion des véhicules et des batteries via la plate-forme de gestion de flotte connectée de Geotab pour améliorer les performances de ses modèles. Bénéficiant d'une visibilité en temps réel de la performance des véhicules, Goupil Industrie sera ainsi en mesure d'améliorer les procédures de maintenance et autres services afférents pour ses clients.



Avec plus de 30 000 clients dans le monde et plus de 1,4 million de véhicules connectés à la solution télématique de Geotab, l'entreprise fournit des informations exploitables qui aident les entreprises à mieux gérer leur parc automobile. Collectant près de 4 milliards de points de données par jour, Geotab permet non seulement aux flottes d'améliorer leur productivité, leur sécurité et leur efficacité, mais contribue également à faciliter l'adoption des VE dans l'écosystème des flottes.



Créée en 1996, Goupil Industrie est une société basée dans le Sud-Ouest de la France. Leader des véhicules utilitaires électriques, Goupil Industrie conçoit et fabrique des solutions sur-mesure pour les collectivités locales, les sites industriels, les acteurs de l'industrie du loisir et les entreprises de livraison spécialistes du dernier kilomètre. Filiale du groupe Polaris depuis 2011, les véhicules Goupil (G4 et G5 et anciennement G1 et G3) sont commercialisés dans 35 pays.