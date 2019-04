Partenariat Norauto-Sineo pour l'entretien complet des flottes automobiles

Norauto n’est pas à son premier partenariat : après Carmeleon, Zanzicar, Blablacar ou encore Carglass, le réseau aux 407 centres-autos en France vient de s’allier avec Sineo, l’un des spécialistes du nettoyage de véhicules (50 centres et plus de 750 préparateurs). Cette nouvelle collaboration repose sur une solution packagée dite de proximité et écologique qui permettra aux clients professionnels de Norauto d’accéder à l’entretien de leurs flottes tout en respectant l’environnement selon l’enseigne.



Les deux marques vont donc proposer en centre Sineo, Norauto, ou sur le lieu de travail, une solution de services personnalisés, de l’entretien rapide intérieur et extérieur à l'entretien premium, remise en état esthétique ou contrôle véhicule et mise à niveau. Des prestations de nettoyage sans eau et à la main avec des produits écologiques compléteront les forfaits.



Les gestionnaires de parc bénéficieront également de commandes et facturations centralisées.



" Les flottes d’entreprises font parties intégrantes de notre stratégie de développement. Nous souhaitons leur apporter toute notre maîtrise et notre professionnalisme grâce à des offres et services sur-mesure " explique Hervé Casquet, directeur du réseau Sineo.