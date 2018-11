Partenariat SAP Concur-Singapore Airlines pour optimiser les voyages d'affaires

Concur TripLink relie les voyageurs, les itinéraires et les reçus sur plusieurs canaux, permettant ainsi aux entreprises d'appliquer leurs politiques de voyage aux réservations directes. Il permet également aux entreprises de localiser et de communiquer rapidement avec leurs employés en cas d'urgence.



En identifiant de façon transparente les réservations d'entreprise effectuées sur son site Web, Singapore Airlines sera en mesure d'améliorer l'expérience globale de réservation d'entreprise grâce à des produits et services personnalisés pour les entreprises et leurs employés. L'écosystème d'applications de voyage connectées dont fait partie Concur TripLink et la collaboration avec SIA réduisent les désagréments potentiels causés par les rapports de dépenses et atténuent les problèmes de conformité découlant des dépenses de voyage hors politique.