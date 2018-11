Partenariat TravelCar - Kiwi.com

Grâce à ce rapprochement entre les deux entreprises, les clients de Kiwi.com dans 45 pays reçoivent un e-mail 5 jours avant leur vol, qui contient des informations sur les options de parking gratuit et payant de TravelCar. Ce courriel redirige vers le site Web kiwi.travelcar.com où ils peuvent faire leur réservation et bénéficier d'un stationnement sécuritaire et pratique à des tarifs compétitifs. De plus, les clients qui appellent le centre d'appels de Kiwi.com ont pu acheter les services de stationnement de TravelCar par téléphone.