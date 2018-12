Partenariat entre Ethiopian Airlines et Kenya Airways

Le marché africain est fragmenté et cette intégration permettra d'augmenter la part de marché des deux compagnies et concurrencer les transporteurs d'Asie Pacifique, d'Europe et des États-Unis. Un rapport publié en juin dernier a montré que les transporteurs africains représentaient 20 % des voyages aériens sur le continent, tandis que les compagnies aériennes étrangères conservaient une part de 80 %.



Ethiopian Airlines est le plus grand transporteur aérien d'Afrique en termes de revenus et de bénéfices, et il est également le principal transporteur de passagers long-courriers vers l'Afrique, devançant Dubaï. C'est aussi la compagnie qui connaît la croissance la plus rapide sur le continent, avec des participations croissantes dans d'autres compagnies aériennes et une forte expansion.