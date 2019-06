Partenariat entre South African Airways et Alaska Airline

Les clients pourront acheter un seul billet électronique avec transfert de bagages entre compagnies aériennes lors de l'enregistrement à la South African Airways ou à Alaska Airlines aux États-Unis ou en Afrique.



Les vols des deux transporteurs sont reliés par les aéroports internationaux New York-John F. Kennedy et Washington-Dulles, rejoignant ainsi le réseau nord-américain d'Alaska Airlines, notamment Seattle, Los Angeles, San Francisco et Portland, et plus de 75 destinations en Afrique desservies par SAA et ses partenaires régionaux.