Partenariat entre le Club AccorHotels et Luggage Free

Luggage Free rejoint le programme Le Club AccorHotels afin de permettre à ses clients de voyager les mains dans les poches, sans se soucier de leurs bagages. Cette offre exclusivement réservée aux membres de la carte de fidélité Le Club AccorHotels sera valable dans toutes les adresses du Groupe, et notamment dans les enseignes de luxe, à savoir Raffles, Sofitel Legend, SO/, Sofitel, Fairmont, MGallery, Pullman et Swissôtel.



Luggage Free est un prestataire de services d’expédition de bagages porte-à-porte disponible dans plus de 130 pays. Il permet de voyager sans avoir à penser à ses bagages et de les retrouver une fois arrivé à destination.



Ce partenariat avec Luggage Free permet aux membres du programme Le Club AccorHotels d’accéder aux avantages suivants : trois points Rewards pour chaque euro dépensé, une réduction immédiate à la première commande allant de 25 à 100 dollars, un pourcentage de réduction sur les commandes suivantes et une couverture d’assurance renforcée pour les membres Gold et Platinum.