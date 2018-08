Partenariat entre le groupe Alibaba et Singapore Airlines

AliBaba Group, le géant chinois de la vente en ligne, a signé un accord de collaboration stratégique dans le cadre duquel ses filiales - Fliggy, Alibaba Cloud, Alipay et Cainiao Network - s'associeront avec Singapore Airlines. Le partenariat portera sur des domaines tels que la vente de billets d'avion, les programmes de fidélisation, les initiatives de marketing, les paiements et la logistique.



Cet accord est une étape de plus dans le partenariat entre SIA et Alipay, filiale d'Alibaba Group, qui a été introduit comme option de paiement sur le site web de SIA en 2013.



En 2016, un magasin officiel de SIA a également été lancé sur ce qui était alors connu sous le nom d'Alitrip (plus tard rebaptisé " Fliggy" ), la plateforme de services de voyage d'Alibaba , pour l'achat direct de billets d'avion SIA par les consommateurs en Chine.