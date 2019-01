Partenariat entre le groupe Lufthansa et l'application Hopper de tarifs aériens

L'investissement est présenté comme une stratégie à deux volets : la création d'une alliance de recherche entre les deux sociétés pour développer l'analyse prédictive et la prévision de la demande de vols, et l'implantation de Hopper en Europe alors que l'entreprise canadienne cherche à se développer à l'échelle mondiale.



Pour le Groupe Lufthansa, le partenariat avec Hopper lui permettra d'utiliser l'intelligence artificielle pour en savoir plus sur les préférences des voyageurs dans le cadre d'un programme visant à développer des recommandations personnalisées sur ses services et produits auxiliaires



L'application mobile combine données et intelligence artificielle pour prédire les prix futurs des vols et de l'hébergement, qui peuvent tous être réservés dans l'application. L'application précise avoir vendu près d'un milliard de dollars en réservations depuis son lancement en 2015.