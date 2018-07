Partirez vous en vacances cet été ?

Selon l'étude, 55% des Français ont l’intention de voyager cet été (dont 39% en France et 20% à l’étranger), un score stable par rapport aux années précédentes (54% en 2017, 55% en 2016). Notons que ces chiffres sont souvent sous évalués. En 2017, le taux effectif de départs est plus élevé (60% en 2017).La mer est la destination privilégiée (61%) par les Français qui ont l’intention de voyager cet été mais la campagne n'est pas en reste (27%). Le séjour urbain reste une valeur peu appréciée : seuls 15 % le font même si la découverte d'une ville est davantage choisie par les vacanciers visitant un pays étranger (31%). Le classement des destinations change peu : Provence-Alpes-Côte-D’azur (18%), suivie en deuxième position par Occitanie et Nouvelle Aquitaine (14%), puis la Bretagne (13%).Quand ils décident de partir à l’étranger (20% des Français en 2018 contre 18% en 2017), les Français font le choix des pays méditerranéens (58% en 2018 contre 44% l’an dernier). La péninsule ibérique occupe les deux premières places (Espagne: 20% / Portugal:13%), suivie de l’Italie (12%), de la Grèce (6%) et du Maroc (6%).Enfin, selon les EDV, plus de la moitié d’entre eux ont déjà réservé, tout ou partie, leurs vacances d’été (56%). Les plus prévoyants sont les foyers les plus aisés (65%) et ceux avec enfants (64%), ainsi que les Français qui partent à l’étranger ou à la mer (61% pour ces deux destinations).