Pas de détente en vue sur les cours du pétrole

Les déplacements professionnels sur la route comme dans les airs devraient se renchérir dans les prochains mois. Face aux critiques américaines sur la disparition du journaliste, l'Arabie saoudite a menacé de déséquilibrer le marché du pétrole, quitte à faire flamber les cours. Mais, d'après plusieurs analystes, le premier exportateur mondial de pétrole prendrait des risques aussi bien économiques que géopolitiques en brandissant l'arme de l'or noir.



Par ailleurs, les importateurs d'or noir s'inquiétaient déjà de l'approche des sanctions américaines sur le secteur pétrolier iranien, qui s'appliqueront début novembre et ont déjà conduit à une chute des exportations iraniennes et à une montée des cours.



" Le marché du pétrole, qui se prépare à une dégringolade de la production iranienne, comptait sur l'Arabie saoudite pour compenser cette perte ", commente un analyste financier, pour qui " si les Saoudiens arrêtent d'augmenter leur production, les prix vont grimper ". Certains évoquent déjà le risque de voir le baril passer à 200 dollars.



Mais les tensions entre les Etats-Unis et le Royaume devraient redescendre d'un cran car aucune des deux parties ne peut se permettre un conflit ouvert.