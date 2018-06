Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Pas de podium pour les aéroports et les transporteurs français dans le classement AirHelp !

Les voyageurs d'affaires français sont bien moins lotis que leurs collègues du Moyen-Orient ou d'Asie. Aucune compagnie aérienne ou installation aéroportuaire de l'Hexagone n'est présente dans le Top 10 des classements AirHelp Score 2018.



A lire également Singapore Airlines est la meilleure compagnie aérienne, selon TripAdvisor

BCD intègre l'indemnisation aérienne

Quelle est la meilleure compagnie aérienne 2018 ?

Quelles sont les meilleures et les pires compagnies aériennes mondiales ?



Qatar Airways, meilleure compagnie 2018

Avec un score de 9,08/10, Qatar Airways monte sur la première marche du classement AirHelp Score 2018 des compagnies aériennes. Les passagers plébiscitent particulièrement la qualité de service de l'entreprise avec une note de 9,5/10.

Affichant une ponctualité plus faible que sa consœur du Golfe (7,6 contre 8,9), Lufthansa obtient la 2ème place. Elle est suivie par Etihad Airways. Première lors de la précédente édition, Singapore Airlines est tombé à la 4ème place. South African Airways ferme le Top 5.



Avec une note de 7,67, Air France a été pour sa part classée 34ème. Sa filiale low-cost Transavia réalise ainsi un bien meilleur classement puisqu'elle clôture le Top 20.



Les transporteurs les moins bien notés dans le monde sont Air Mauritius (5,99), Easyjet (5,66 – très pénalisée par le manque d'efficacité de son service client : 1,3/10), Pakistan International Airlines (5,43), Royal Jordanian Airlines (5,13) et Wow Air (5,04).



Les aéroports français peinent à séduire

Cette année a également été marquée par des changements majeurs des notes des aéroports. Les expériences au sein de l'Aéroport international Hamad, l'Aéroport International d'Athènes et l'Aéroport International de Tokyo Haneda sont celles qui ont le plus satisfaites les passagers, tandis que Londres Stansted (5,40) et l'installation de Koweït (5,53) se sont retrouvés tout en bas du classement.



Les plates-formes basées en France ont bien du mal à séduire les voyageurs d'affaires. L'installation la mieux classée est l'Aéroport International de Bâle-Mulhouse (7,41). La piste binationale occupe la 85ème place, avant Toulouse Blagnac (94e place ; 7,33). Paris Charles de Gaulle (128eme ; 6,56), Bordeaux Mérignac (133eme ; 6,37), Paris Orly (138eme ; 5,83) et Lyon Saint-Exupéry (139eme ; 5,78) ont tous été placés dans les quinze derniers.



Les classements complets et détaillés sont disponibles sur AirHelp a réalisé un classement des compagnies aériennes du monde en s'appuyant sur la qualité du service, la ponctualité, le traitement des demandes d'indemnisation et la satisfaction des clients dans les réseaux sociaux. Les aéroports sont pour leur part jugés en fonction de la ponctualité, de la qualité du service et de l'expérience des passagers exprimées sur Twitter.Avec un score de 9,08/10, Qatar Airways monte sur la première marche du classement AirHelp Score 2018 des compagnies aériennes. Les passagers plébiscitent particulièrement la qualité de service de l'entreprise avec une note de 9,5/10.Affichant une ponctualité plus faible que sa consœur du Golfe (7,6 contre 8,9), Lufthansa obtient la 2ème place. Elle est suivie par Etihad Airways. Première lors de la précédente édition, Singapore Airlines est tombé à la 4ème place. South African Airways ferme le Top 5.Avec une note de 7,67, Air France a été pour sa part classée 34ème. Sa filiale low-cost Transavia réalise ainsi un bien meilleur classement puisqu'elle clôture le Top 20.Les transporteurs les moins bien notés dans le monde sont Air Mauritius (5,99), Easyjet (5,66 – très pénalisée par le manque d'efficacité de son service client : 1,3/10), Pakistan International Airlines (5,43), Royal Jordanian Airlines (5,13) et Wow Air (5,04).Cette année a également été marquée par des changements majeurs des notes des aéroports. Les expériences au sein de l'Aéroport international Hamad, l'Aéroport International d'Athènes et l'Aéroport International de Tokyo Haneda sont celles qui ont le plus satisfaites les passagers, tandis que Londres Stansted (5,40) et l'installation de Koweït (5,53) se sont retrouvés tout en bas du classement.Les plates-formes basées en France ont bien du mal à séduire les voyageurs d'affaires. L'installation la mieux classée est l'Aéroport International de Bâle-Mulhouse (7,41). La piste binationale occupe la 85ème place, avant Toulouse Blagnac (94e place ; 7,33). Paris Charles de Gaulle (128eme ; 6,56), Bordeaux Mérignac (133eme ; 6,37), Paris Orly (138eme ; 5,83) et Lyon Saint-Exupéry (139eme ; 5,78) ont tous été placés dans les quinze derniers.Les classements complets et détaillés sont disponibles sur ce lien.