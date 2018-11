Pas de trains à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol ce week-end

La compagnie ferroviaire néerlandaise va effectuer des travaux sur les voies situées à proximité de la gare de l'aéroport d'Amsterdam Schiphol du vendredi 16 novembre 1h30 jusqu'au lundi 19 novembre 5h15. Aucun train ne circulera au départ, vers ou via la gare de la plate-forme pendant ce chantier.Il n'y aura ainsi pas de trafic sur les lignes entre Amsterdam Sloterdijk - Schiphol, Amsterdam Zuid - Schiphol, et Schiphol - Leiden. La ligne directe The Intercity entre Amsterdam Central Station et Rotterdam sera également affectée pendant le week-end.Des bus seront mis en place pour transporter les passagers. NS, le réseau ferroviaire des Pays Bas, va également déployer des bagagistes aux gares d'Amsterdam Sloterdijk et Schiphol. Leur mission sera d'aider les passagers à porter leurs valises.