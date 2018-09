Perfectly Keyless l'appli qui remplace les clés de voiture

Chaque clé numérique est unique au smartphone de l'utilisateur et se connecte sans fil à la voiture via des capteurs embarqués.



La voiture se déverrouille automatiquement une fois que le propriétaire se trouve à moins de deux mètres du véhicule et active des réglages prédéterminés tels que le positionnement du siège et des rétroviseurs.



Comme la clé fonctionne en utilisant la communication en champ proche (NFC) même si la batterie de votre téléphone est déchargée, la clé numérique fonctionnera toujours. Si le téléphone portant la clé est perdu ou volé, il peut également être désactivé pour éviter le vol du véhicule.



Mais, le plus gros avantage de cette application selon Bosch, est la possibilité pour les utilisateurs d'un véhicule unique de recevoir chacun une clé numérique.



Un système permettant d'éviter les transferts de clés, déjà utilisé par les services d'autopartage comme celui de Toyota via son application Hui, que Bosch compte proposer aux gestionnaires de flotte et aux différents prestataires logistiques.