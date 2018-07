Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Philippe Capron, un ex futur PDG contrarié

PDG présumé d'Air France pendants quelques heures, Philippe Capron a du mal à digérer sa mise à l'écart en même temps que son limogeage en place publique. Il écrit un courrier à la Présidente par intérim pour dénoncer une "coalition d'intérêts hétéroclites" manifestement hostile au Comité des nominations.



Philippe Capron se retire de la course à la tête d'Air France-KLM" mais ne le fait pas de bonne grâce. L'ex futur PDG considère que sa candidature a été torpillée. Alors que " Jusqu'au mercredi 20 juin, ce recrutement s'était conformé au processus classique des sociétés privées dotées d'une bonne gouvernance ", explique Philippe Capron " Une intervention extérieure a bloqué ce processus " qui apprécie peu d'avoir été jeté en pâture et suggère que Bercy est responsable de cette opération de condamnation anticipée, " marquant un curieux dévoiement de la gouvernance de cette entreprise privée dont l'État ne détient que 14% ".



Sans reprocher vraiment à la PDG d'avoir laissé se créer les fuites, il souligne que la mauvaise publicité faite par Bercy " a ouvert la boîte de Pandore, donnant l'occasion à tous ceux qui estiment avoir le droit de cogérer l'entreprise d'avancer leurs agendas particuliers ". Philippe Capron, dont la candidature souffre d'un manuqe d'expérience dans l'aérien", s'estime victime d'une " coalition d'intérêts hétéroclites ".



Philippe Capron va plus loin, dénonçant de fait le rôle d'AccorHotels, que Bercy soutient pour reprendre les participations de l'Etat dans la compagnie aérienne. Selon lui, " On peut sérieusement se demander si l'acheteur évoqué par la presse ne vise pas surtout à piller les données commerciales d'Air France-KLM " et s'il ne compte finalement pas prendre les rênes du groupe aérien, il met en garde la Présidente par intérim : pour lui, "i[la sortie de l'État du capital […] ne doit pas se faire au profit d'intérêts privés, déterminés à prendre le contrôle rampant de l'entreprise]i".

