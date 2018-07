Philippine Airlines : une nouvelle Business entre Brisbane et Londres Heathrow pour l'A350

Philippine Airlines a déployé son nouvel Airbus A321neo entre Brisbane et Manille. Les passagers de cette ligne vont ainsi pourvoir découvrir la nouvelle cabine Business de la compagnie.



Elle présente une configuration 2-2 sur trois rangées confortables, soit un total de 12 places. Pour les vols de nuit, les sièges se transforment en véritable lit plat. En position assise, il y a un large espace pour travailler avec des ports d'alimentation disponibles pour garder vos appareils rechargés.



Le nouvel Airbus propose également 156 sièges en classe économique, des systèmes de divertissement individuels et le wifi gratuit.



Le transporteur assure chaque semaine quatre vols sans escale entre Brisbane et Manille.