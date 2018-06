Plongez en réalité virtuelle au théâtre d'Orange

Le théâtre antique le mieux conservé d'Europe (les deux autres sont en Turquie et Syrie), inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, a fait l'objet d'une reconstitution digitale en 360° que le public expérimente à l'aide d'un casque de réalité virtuelle. Après une visite guidée, les visiteurs sont invités à plonger au cœur de l'Antiquité romaine pour une expérience en immersion intense. Propulsés au 1er siècle avant J.C., ils assisteront à l'édification du théâtre, depuis la fondation de la cité d'Arausio jusqu'à son inauguration. De quoi se téléporter dans le temps !



Informations pratiques

Ouverture 7j/7 du 4 mai au 30 septembre 2018, puis pendant les vacances scolaires (Toussaint et Noël).

De mai à septembre : visites entre 10h et 17h.

Visites proposées en français et en anglais.



Juin, Septembre

7 visites/jour en semaine entre 10h et 17h

14 visites/jour les weekends et jours fériés



Juillet, août

14 visites/jour entre 10h et 17h30



Et pour approfondir votre balade à Orange...

Découvrez l'arc de triomphe, témoin du Ier siècle ap. J.C.. Ou encore le musée d'Art et d'Histoire d'Orange situé dans un hôtel particulier du XVIIe siècle. Il abrite une riche collection de mobilier et d'objets d'art et retrace l'histoire d'Orange, de l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle.