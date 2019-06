Plus de récompenses pour les clients Air France-KLM et Accor les plus fidèles

« Notre objectif est de répondre et d’aller au-delà des attentes de nos clients. La conception de Miles+Points a été guidée par la volonté d’offrir à nos clients de nouvelles possibilités d’accumuler et d’utiliser les Miles Flying Blue. Nous sommes très heureux d’avoir développé ce service en partenariat avec Accor, au bénéfice de nos clients communs. Notre ambition est que Flying Blue devienne le programme de fidélité leader du secteur aérien en continuant à le faire évoluer sur toutes les étapes du parcours client. », commente Benjamin Smith, DG d’Air France-KLM.



Les Miles s’accumulent à chaque séjour à l’hôtel et les Points lors de chaque vol.Ainsi, pour chaque euro dépensé en vol opéré par Air France-KLM, le voyageur gagnera 0,5 Point en supplément des Miles habituellement attribués. Chaque euro dépensé pour une nuitée dans un hôtel Accor participant au programme 1 Miles de récompense en plus des Points traditionnellement attribués. De plus, les voyageurs ont désormais la possibilité de convertir leurs récompenses pour plus de possibilités: 4000 Miles Flying Blue équivalent à 1000 Points Rewards. Dans le sens inverse, le voyageur devra cumuler 2000 PointsRewards au minimum avant de pouvoir les convertir en 1000 Miles.



« Le partenariat entre Air France-KLM et Accor s’enrichit au bénéfice de nos membres les plus fidèles. Celui-ci rassemble deux acteurs incontournables dutourisme mondial et renouvelle les codes de la fidélisation. L’évolution radicale du programme de fidélité lifestyle d’Accor, incarné par le nom ALL — Accor Live Limitless, fera vivre notre stratégie “d’hospitalité augmentée” et nous avons l’ambition, au-delà de l’hôtellerie, d’être présents dans le quotidien de nos membres. Cette promesse est rendue possible notamment grâce à ce partenariat d’envergure, qui permet de capitaliser sur la couverture géographique internationale des deux groupes. », déclare Sébastien Bazin, PDG D’Accor. En récompensant les voyageurs les plus fidèles à chaque étape du voyage, les deux groupes génèrent plus de possibilités et de flexibilité dans leurs programmes de fidélisation. Pour en profiter, les membres doivent relier leurs deux comptes sur le site www.flyingblue.com ou sur le site Le Club AccorHotels.