Plusieurs dizaines de vols annulés à Londres après un bug informatique

Une grosse pagaille règne depuis hier à l'aéroport de Londres-Heathrow. British Airways a subi une panne de ses systèmes informatiques. Plusieurs dizaines de vols ont du être annulés ce mercredi et la plupart des passagers ont été invités à revenir prendre l'avion ce jeudi.



BA a rapidement communiqué avec un message sur twitter, " Nous travaillons d'arrache-pied pour résoudre ce problème de toute urgence et nous sommes désolés d'avoir perturbé les plans de voyage de certains clients ."



Un peu plus tôt dans la journée un certain nombre de compagnies aériennes avaient subi des retards causés par une alarme-incendie qui s'est déclenchée dans la tour de contrôle de Heathrow. Plusieurs vols ont été déviés vers d'autres aéroports.