Pollution : la circulation différenciée mise en place dans plusieurs agglomérations en France

A Paris, la circulation différenciée est mise en place dans l'agglomération. A Lyon, elle sera effective dans la ville et à Villeurbanne. Strasbourg et Annecy ont également annoncé que des mesures seraient prises pour limiter les émissions.



Seuls les véhicules munis d'une vignette Crit'Air de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler à l'intérieur du périmètre délimité par l'A86, soit Paris et la petite couronne. Les autres véhicules, voitures à essence immatriculées avant fin 2005 et diesel immatriculées avant fin 2010 (vignettes Crit'Air 4, 5 mais aussi désormais 3), ne pourront pas circuler. Selon les informations du Parisien, cette mesure touche plus de 4,7 millions de véhicules franciliens (sur 8 millions immatriculés en Ile-de-France), soit près de 60 % de la flotte de la région parisienne.



Mercredi, la concentration d'ozone sera comprise entre 170 et 200 microgrammes par m3. Un dépassement du seuil d'alerte est alors probable. Désormais, la circulation différenciée pourrait être automatique lors des prochains épisodes de pollution et ce, dans toutes les agglomérations concernées.