Ponctualité des transports franciliens: des progrès mais peut mieux faire

Les rames de métro arrivent globalement à temps aux heures de pointe. En 2017, 12 des 14 lignes ont atteint leurs objectifs de régularité. Seules les lignes 6 et 7 sont en dessous de l’objectif fixé par IDF Mobilités. Cette bonne tendance se confirme cette année. Jusqu’en août 2018, le taux de réalisation s’élève à 99,3%. Les retards sont en revanche encore très importants dans le RER et les lignes Transilien. De janvier à juillet 2018, les objectifs contractuels fixés par Ile-de-France Mobilités (le syndicat des transports franciliens) ne sont pas atteints sur l’ensemble des 13 lignes que constituent ces deux réseaux. En raison de ces retards, la RATP et la SNCF devront payer plusieurs millions d’euros de pénalités.



Même si les lignes A, B et D affichent une ponctualité en hausse par rapport à janvier-juillet 2017, certains branches atteignent des taux très bas.



RER A Nanterre Préfecture - Cergy : 79, 8 %; RER B > Bourg-la-Reine - Robinson : 72%; RER D > Montgeron - Combs-la-ville : 79,6%. Enfin, la ligne R du transilien, qui dessert le sud-est de l’Île-de-France en reliant Paris-Gare-de-Lyon à Montereau et Montargis est la pire ligne de l’ensemble du réseau des transiliens avec seulement 82,7% de ponctualité.