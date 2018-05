Ponctualité : quel aéroport américain éviter cet été ?

Plus de la moitié des aéroports américains étudiés (52%) affichent plus de retards l'été que l'hiver. Par ailleurs, les voyageurs d'affaires ont tout intérêt à éviter les déplacements aux USA en juin. Selon l'étude de MagnifyMoney.com, trois quart des plates-formes enregistrent le plus de délais ce mois là de l'année. La ponctualité moyenne en juin est de 76% contre 77,1% sur l'ensemble de l'été.



Par ailleurs, les retards estivaux deviennent de plus en plus importants. 54% des installations américaines ont vu leurs vols arrivants présenter plus de délais en 2017 qu'en 2016. Cette tendance est plus forte encore dans les gros aéroports.



Quels sont aéroports les moins ponctuels ?

Les voyageurs d'affaires qui veulent éviter les retards cet été, ne doivent pas se poser à Newark Liberty. Avec une ponctualité de seulement 67%, il s'agit de l'aéroport le moins ponctuel lors du programme estival. Il est suivi par New York La Guardia (68%) et San Francisco (69,2%).



La plate-forme affichant la meilleure performance n'est malheureusement pas très Business : c'est Honolulu (86,7%). Viennent ensuite Salt Lake City (86%) et Orange County (86%).