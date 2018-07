Portugal : les acteurs du tourisme réclament un nouvel aéroport à Lisbonne

"Nous parlons d'environ un million de touristes par an"

L'aéroport de Lisbonne a enregistré une hausse de trafic de 10,7% au deuxième trimestre 2018. Toutefois, les acteurs du tourisme portugais ne se réjouissent pas totalement de cette belle performance. Ils rappellent que la plate-forme ne parvient pas à répondre à la demande.S'appuyant sur des données du gestionnaire des aéroports portugais ANA, le président de la Confédération patronale du tourisme, Francisco Calheiros, a expliqué lors d'un entretien au Jornal de Negocios et à la radio Antena 1perdus en raison de lade la plate-forme.Pour lui, il est ainsi urgent de lancer la construction de la nouvelle plate-forme prévue à Montijo, dans la banlieue sud de la capitale portugaise.Il ne s'agit pas d'un nouveau projet. En février 2017, le gouvernement portugais et Vinci avaient décidé d'étudier la possibilité de construire une nouvelle piste sur le site de l'actuelle base militaire aérienne de Montijo d'ici 2021. ANA, également filiale de Vinci, a remis un rapport à ce sujet en novembre dernier. Mais depuis, le dossier peine à avancer. En effet, les deux parties ne parviennent pas s'entendre sur les modalités et le financement du chantier.Le ministre des Infrastructures Pedro Marques a reconnu début juillet que les autorités rencontraient des difficultés dans leurs négociations avec ANA qui se trouve, selon lui, dans une position "depuis sa privatisation