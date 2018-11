Pour Marc Rochet, "les compagnies low-cost sont promises à un brillant avenir"

Sur scène, Marc Rochet a tout d’abord rappelé les principales difficultés rencontrées par les acteurs du secteur : l’augmentation du prix du carburant, des carnets de commandes pleins du côté des constructeurs, la pénurie d’équipage expérimenté, la forte pression sur le prix des billets d’avion et la congestion grandissante des aéroports. Pour autant, les opportunités du marché sont importantes ne serait-ce qu’en matière de trafic aérien qui promet d’exploser dans les prochaines années. Selon lui, il faut s’attendre à voir de nouveaux acteurs pénétrer le marché et pas des moindres : "Les GAFA (NLDR : Google, Apple, Facebook et Amazon) vont arriver dans les prochaines années et probablement très rapidement" . De plus, le développement des vols low-cost long-courriers va être facilité par l’arrivée de nouveaux appareils "monocouloirs" tels que le Boeing 737 MAX et l’Airbus A320LRneo.



Si les Ultra low-cost à l’image de Ryanair et Spirit peuvent séduire la cible loisirs en quête de prix les plus faibles, les low-cost traditionnels (easyJet, Southwest), les transporteurs à bas coût modernes (Vueling, JetBlue, Eurowings et Joon) et les low-cost long-courriers (French bee et Level) ont une sérieuse carte à jouer sur le segment Affaires. En effet, ces compagnies desservent les aéroports principaux et offrent, avec leurs cabines Prenium et une densité de siège correcte, un confort satisfaisant pour des professionnels en déplacement. Cependant, il est urgent pour Marc Rochet que l’Union européenne revoit sa politique d’indemnisation des voyageurs en cas de retard sur un vol low-cost car le montant est bien trop élevé au regard du prix initial.