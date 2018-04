Pour le directeur de Swiss, il y a trop de compagnies en Europe

"être arrogant"

Aux Etats-Unis, les cinq plus grands transporteurs aériens ont une part de marché de 69%. En Europe, les leaders du marché n'ont que 43%

Le processus de consolidation prend du temps en raison d'intérêts nationaux

Belair - ex filiale d'Air Berlin – a été reprise par la firme allemande SBC au début de l'année, n'inquiète pas le patron de Swiss Thomas Klühr. Il a expliqué au journal helvétique SonntagsZeitung que, sans vouloir, les petites compagnies n'avaient pas d'avenir à moyen et long terme.Pour lui, les transporteurs aériens ont besoin de faire des investissements importants dans leur flotte la numérisation ou les canaux de vente pour survivre. Or les petites structures ne disposent pas facilement de telles capacités.Par ailleurs il reconnaît que - bien qu'étant une marque très forte - Swiss ne pourrait pas survivre dans le ciel européen sans la puissance du groupe Lufthansa. Selon lui, le processus de consolidation du secteur aérien va se poursuivre et il estime qu'il y a toujours trop de compagnies en Europe : "". Sa logique de l'effet de seuil se heurte selon lui au nationalisme : "".