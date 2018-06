Pourquoi les achats sont-ils si importants ?

C’est une spécificité Française : les achats sont rarement représentés dans les comités exécutifs (une étude d’Ariba estimait, il y a 5 ans, cette part à moins de 30% contre plus de 90% en Allemagne). Hormis le DESMA et le MAI, peu d’universités proposaient des formations purement Achats et, de fait, cette fonction est souvent apparue comme une fonction support dans laquelle on mettait les "rescapés". Heureusement les choses changent, les écoles abordent de plus en plus le sujet des achats et le mot "dépense" tend à disparaitre au profit du mot "investissement".



C’est la différence entre une économie passive et une économie active, entre des pays suiveurs et des pays moteurs. Dans le monde des déplacements professionnels, le constat est applicable. En France, les déplacements professionnels sont souvent considérés comme une dépense représentant plus de 25 Milliards d’Euros. En Allemagne, on parle, pour cette catégorie d’achats, d’investissement. Le marché est en corrélation avec cette notion et représente un peu plus de 50 Milliards d’Euros avec 12.8 Millions de voyages.



Alors regardons cet outil de communication qui va être divisé en 3 colonnes.