Préavis de grève chez Norwegian

Le principal syndicat du personnel de cabine de la compagnie Norwegian Air Shuttle a annoncé avoir déposé un préavis de grève du 24 au 26 avril. L’UNAC demande des augmentations de salaire met la pression sur la direction de la compagnie même si ce préavis n’a pas été soumis au votre des employés qui soutiennent toutefois l’action. Les vols directs entre la France et les Etats-Unis, notamment New York et Los Angeles, sont potentiellement affectés ce qui n’arrangera pas les affaires des passagers et de la compagnie low-fare fortement endettée.