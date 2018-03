Premier B777 pour UIA

UIA a reçu son premier Boeing 777-200ER. L'avion qui vient d’intégrer la flotte de la compagnie ukrainienne est configuré en tri-classe avec une Business, une Premium Economy et une classe Économie.



Il est équipé d’un système de divertissement individuel, les sièges sont pourvus de prises USB permettant de recharger les appareils électroniques. L'appareil dispose également d’une connexion Wi-Fi. L'avion vole entre Kiev et Bangkok, Pékin et New-York JFK.



3 autres appareils seront livrés d’ici l’automne prochain.